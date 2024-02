Abogada de detenido por tuitear: "En Jujuy vulneran la libertad de expresión"

Los dos hombres detenidos por publicar en redes sociales posteos de tono irónicos o insultantes sobre el exgobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y su esposa, recuperaron su libertad al dictarse el cese de la prisión preventiva que enfrentaron los últimos 60 días en un penal de la capital provincial, informaron fuentes judiciales.

Nahuel Morandini y Roque Villegas fueron detenidos el 4 de enero por replicar versiones que durante los últimos días de diciembre circularon en redes sociales y en diarios digitales locales sobre una supuesta infidelidad de la esposa de Morales.

Cadena 3 habló con la Elizabeth Gómez Alcorta, abogada defensora de Nahuel Morandini y ex ministra de las Mujeres de la Nación: “Morandini estuvo detenido desde el 4 de enero, fue preso exclusivamente por un posteo que realizó en X. Eso es todo lo que hizo. Yo creo que estuvo tantos días preso porque Morales lo decidió”, señaló la abogada.

“Cómo es posible que le imputen dos delitos a alguien por un tuit. Eso pasa en Jujuy. Logramos que el tema salga en los medios nacionales y posiblemente por eso los hayan liberado”, analizó Gómez Alcorta.

Además, la abogada se refirió a los dichos del ex gobernador: “Morales dijo que Milagros Sala está en esta causa; Morandini no conoce ni tiene ninguna relación con Milagros Sala. El ex gobernador dijo que un grupo planificó esto, es una barbaridad”.

“En Jujuy esta vulnerada la libertad de expresión. Un chico del grupo tiene pedido de captura por escribir en un grupo privado de 11 amigos ‘no saben lo que me enteré’”, analizó con respecto a la libertad de expresión en la provincia.

"Entiendo que esté dolido Morales, es horrible lo que le pasó, pero eso no lo autoriza de ninguna manera a promover lo que promovió”, cerró.

Entrevista de Rodolfo Barili.