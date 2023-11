Israel aceptó una pausa humanitaria en Gaza: "Estamos lejos de la paz"

John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, anunció que Israel comenzará a aplicar pausas humanitarias de cuatro horas en la Franja de Gaza. La decisión del Gobierno se dio luego de que se votara en las Naciones Unidas un pedido de alto al fuego, al cual no adhirió.

Sin embargo, tras un llamado del presidente norteamericano Joe Biden, el mandatario israelí Benjamin Netanyahu dispuso las pausas diarias. Melisa Trad, periodista especializada en Internacionales, afirmó en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, que “desde que se dio el ataque de Hamas e Israel respondió, en las Naciones Unidas querían un cese al fuego”. “Pero no se pudo. Negociaron una tregua humanitaria, un pedido del Mundo. Un cese al fuego sería más largo, duraría más tiempo y sería un puntapié inicial para una salida negociada de lo que se está viviendo en este momento”, continuó.

Trad planteó que “la tregua es una pausa para que pueda ingresar la ayuda humanitaria, que es mucha”. “Antes de los ataques entraban 500 camiones con ayuda por día. Ahora solo entran entre 10 y 20 camiones. El problema es que Israel y Estados Unidos votaron en contra, en una resolución que no es vinculante. Las cuatro horas de pausa serán por día. Estamos lejos de la paz”, remarcó.

“Israel ha bombardeado hospitales y caravanas de ambulancias. Para matar a los que ellos consideran terroristas, que puede ser tomado con pinzas, hay población que queda en el medio. La pregunta que hay que hacer es cuántas vidas inocentes vale la de un terrorista”, denunció.

Y concluyó: “Esto no es un blanco negro, no se debe poner en esos términos. Se necesita un cese al fuego. Están bombardeando a la población civil. No se puede ser neutral con eso. No se puede ser ‘sí, pero’”.