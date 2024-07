Habló Ezequiel, quien para la Justicia creó Futbol Libre: "Lo hacía de corazón"

Ezequiel Ponce, el joven mendocino de 21 años imputado en la causa conocida como "Fútbol Libre", habló con Alberto Lotuf en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, y desmintió pertenecer a la plataforma que replicaba partidos de DIRECTV y los transmitía gratis por internet.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“No infringí nada. Hay un error en el sistema de DIRECTV, en su token de seguridad. Yo aporté la dirección informática para que corrijan su error. Eso sucedió durante algunos meses. Lo hacía de corazón, lo compartí con amigos y se empezó a viralizar”, aseguró.

“Yo no tengo nada que ver con Fútbol Libre. Ellos tomaban los videos y los reproducían. Varias páginas tomaban mi trasmisión y la virilizaban. Yo no hice nada ilegal en términos informáticos. Me asusté, estoy shockeado y mal”, lamentó.

En paralelo, su abogado Marcelo Canale explicó: “El viernes 12, cuando presto declaración, aportó las direcciones informáticas y aclaró lo que estaba pasando. Buscaban una súper computadora en su casa. Hay un vacío legal, existe una ley de 1933, reformada en 1989. No hay un hackeo. Él lo hacía como un hobby, lo hizo durante algunos meses. Está angustiado porque no hay Futbol Para Todos y no puede ver los partidos”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Lo detienen y lo imputan por violación de la ley de propiedad intelectual. Debe actualizarse la norma. Él está muy mal, en shock, le perdieron el DNI, debió volver de Buenos Aires por sus propios medios. Esperemos que esto termine lo antes posible. Se hizo una colecta para que colaboren los que vieron los partidos gracias a él. Están muy mal económicamente, no le devolverán su computadora y su celular por unos meses. Tiene un futuro brillante, es de una familia muy humilde”, cerró.