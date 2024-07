Golpearon salvajemente a una anciana para robarle: "Pedí ayuda y no vino nadie"

Una mujer de 78 años llamada Leticia sufrió una brutal golpiza en su casa ubicada en White al 7900, en la zona oeste de Rosario. El hecho ocurrió durante un intento de robo por parte de un joven de unos 25 años.

Leticia relató al móvil de Cadena 3 Rosario que el agresor irrumpió en su hogar tras arrancar la reja posterior y la atacó sin piedad. "Me golpeó apenas me tiró al suelo", contó angustiada. Sin embargo, a pesar de agredirla salvajemente el ladrón no logró llevarse nada.

La víctima reveló que el ladrón no buscó el dinero del bolsillo de una campera en el que le había indicado que estaba el efectivo. Después del ataque, Leticia fue internada por un día y medio donde le realizaron una tomografía computarizada y radiografías para evaluar los daños causados por los golpes recibidos.

Aunque sus heridas físicas son sólo superficiales según los médicos que la atendieron, las marcas emocionales fueron profundas para la mujer de 78 años. Además, contó que lamentablemente no la socorrieron durante el incidente: "No vino nadie", dijo con tristeza.