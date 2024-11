Fundador de LLA se fue y disparó: "No creo que Milei tome las decisiones"

Eugenio Casielles, diputado libertario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y fundador de La Libertad Avanza, explicó los motivos por los que se fue del espacio político.

“No estoy enojado con Milei, no rompí con él, rompí con La Libertad Avanza. El espacio dejó de representarme. La línea es no se puede pensar, no se puede tener una mirada distinta, falta sentido democrático en el espacio”, denunció Casielles en contacto con Alberto Lotuf, en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“En lo partidario no creo que sea Milei el que toma las decisiones. Lo que fundamos ya no es. Fundamos un espacio sin casta, y en el Gabinete hoy son todos casta. Bullrich, Scioli, Sturzenegger, Caputo, todos casta. Yo fundé un espacio y puse mis condiciones. El líder hoy es Milei, pero antes éramos cuatro”, indicó.

Y sostuvo: “Hay muchos funcionarios que por lo bajo dicen una cosa, pero luego ante el Presidente dicen lo contrario. Cuando Milei me conoció a mí medía 2 puntos en la Ciudad de Buenos Aires. Yo no conocí al Javier Milei presidente, lo conocí antes”.

Casielles dijo que no lo “representa” el vínculo del Gobierno nacional con Estados Unidos y China, al que calificó de “insoportable”. Y recordó: “La presidenta de La Libertad Avanza es Karina Milei, no hay que personalizar en Javier Milei. Desde que arrancó el gobierno planteo diferencias”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Yo no busqué poder, no hago política para eso. Estoy contento con el lugar que ocupo, la banca en la Legislatura en la Ciudad de Buenos Aires me alcanza. No estoy de acuerdo en muchas cosas, pero en 9 meses no puede decirse si Milei es buen o mal presidente”, sostuvo, y sobre los aportes de Mauricio Macri comentó: “Si uno aporta lo hace sin pedir, sin exigencias. Y desde el otro lugar hay que considerar el espacio que se les da a los otros. En la función pública hay que poner a los mejores”.

Por otro lado, consultado sobre la relación del Gobierno y los periodistas, manifestó: “Si es real que el gobierno va a perseguir a periodistas es terrible. La libertad es la libertad, perseguir periodistas es ir muchos años atrás a una época muy triste”.