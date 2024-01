Firman el primer contrato de alquiler en bitcoins en Rosario: "Es atípico"

FOTO: Especialistas afirman que no esperan que los contratos en bitcoins se vuelvan comunes

En la ciudad de Rosario se firmó el primer contrato de alquiler en bitcoins. Tras el mega DNU emitido por el Gobierno Nacional durante el mes de diciembre, en el cual se derogó la Ley de Alquileres, propietario e inquilino de una vivienda acordaron una moneda poco común para llevar adelante la transacción.

“Es algo atípico”, expresó el referente de corredores inmobiliarios de la ciudad Andrés Gariboldi. En diálogo con Fernando Carrafiello, el ex presidente de COCIR destacó que desde el cambio de normas “el mercado quedó más relajado”.

No obstante, advirtió que no cree posible que la mayoría de los acuerdos vayan a salirse de los pesos o dólares para la forma de pago. “Estamos hablando de algo muy puntual, no generalizado”, remarcó.

Por otro lado, Garibolid subrayó que en los últimos 12 días se contabilizó un aumento del 26 por ciento en las unidades ofrecidas para alquiler. “Es un dato alentador. Creo que va a ir subiendo de forma paulatina, considerando que estamos en enero, y los propietarios están de vacaciones”, dijo.

Para concluir, afirmó que a la hora de hablar de aumentos, se debe tener en cuenta la inflación: “No se deben a la regulación o la entrada en vigencia de la ley, sino al proceso que vemos”. “No tengo dudas de que los valores se van a acomodar, sobre todo si la oferta se amplía”, atendió.