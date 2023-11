Félix Lonigro: "Los votos en blanco son dañinos para el sistema"

El resultado de las Elecciones Generales y las opciones de Sergio Massa y Javier Milei para el balotaje llevaron a dirigentes políticos a anunciar que votarán en blanco. Sin embargo, el abogado constitucionalista Félix Lonigro advirtió que “no se trata de un voto afirmativo”, que es “funcional a quien resultó primero en octubre” y que “daña al sistema”.

“El Código Nacional Electoral establece 5 tipos de votos: válidos, nulos, recurridos, impugnados y en blanco”, comenzó en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario. Al realizar la distinción, para el letrado quedó claro que un voto en blanco no puede ser afirmativo.

En la misma línea, Lonigro planteó que “la Constitución Nacional refiere al voto blanco una vez y ni lo nombra”, por lo que “lo toma como un voto negativo”. “El mensaje es: ‘si quiere reclamar votando en blanco, no lo vamos a escuchar’. Si la Carta Magna dijera que en caso de suceder eso se tendría que realizar de nuevo la elección sería otra cosa. Pero no los considera”, añadió.

El constitucionalista remarcó que la Constitución “obliga a votar” al electorado y “prohíbe votar en blanco de manera implícita”. También explicó que “los efectos del voto en blanco y el voto nulo son iguales”.

“Cuando alguien vota en blanco en el balotaje no modifica los porcentajes, porque no se necesita un mínimo determinado para ganar. Si todos los que votaron a JxC, Schiaretti y a Bregman ahora votan en blanco, ganaría Massa. Si uno se quiere autopercibir neutral, puede hacerlo, pero no funciona así. Sería funcional al que salió primero en las Generales”, dijo.

Lonigro apuntó que “la CN nos pide que votemos y que votemos por alguien”. “Los votos en blanco son dañinos para el sistema”, subrayó. Y concluyó: “En materia institucional votar lo menos malo siempre es mejor que no votar”.