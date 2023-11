El socialismo apoya a Massa: "Milei es ir a terapia intensiva con respirador"

Mónica Fein, diputada nacional y presidenta del Partido Socialista, manifestó el apoyo del socialismo a Sergio Massa en el balotaje del 19 de noviembre, en detrimento de Javier Milei.

“Somos opositores al kirchnerismo y le ganamos en Santa Fe. Gran parte de lo que pasamos es por la responsabilidad de quienes gobernaron en los últimos años. Javier Milei viene a discutir las normas básicas de la sociedad, que son la paz, la libertad de pensamiento. Ante el autoritarismo que demuestra llamando a los opositores lacras y excremento, su posición sobre la venta de órganos…nada es solidario, nada es humanístico. Optamos por Massa porque no queremos que Milei sea presidente. Fue una decisión por unanimidad”, explicó Fein en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En ese sentido, aclaró: “No tenemos expectativa de Sergio Massa, no hablamos bien de él, lo apoyamos porque está en frente Javier Milei. El país llega a estas elecciones con decepción e incertidumbre, pero no hay que cambiar para peor. Milei es ir a terapia intensiva con un respirador, yo prefiero seguir peleando para que Argentina tenga un camino mejor”.

Fein dijo que no se sumarán a un eventual gobierno de Massa y ratificó: “Milei cree que al que no piensa como él hay que eliminarlo. No nos sumamos a Unión por la Patria. El 19 habrá un Presidente, y no nos da lo mismo quien sea. Milei promueve la violencia. El kirchnerismo los dejó solos, pero Milei propone que todos tengan armas para defenderse”.

“La disyuntiva es democracia contra autoritarismo, elegimos democracia. Hubiéramos apoyado cualquier fuerza política que sea una alternativa democrática ante el avance autoritario. Respetamos la decisión de todos los partidos. No hacemos esto esperando una convocatoria, lo hacemos por el balotaje. No queremos que nuestro país caiga en procesos violentos, sería una reducción de daños lo que planteamos”, indicó.

En cuanto a la política santafesina, la exintendenta de Rosario sostuvo: “Estamos muy entusiasmados con el gobierno de Maximiliano Pullaro. Vamos a colaborar con nuestros mejor hombres y mujeres con lo que Pullaro nos solicite. Ojalá desde la provincia se construya una mejor alternativa nacional. Hay un mensaje de cansancio en la sociedad”.