Explotó una pared en el Easy del Híper Libertad

Una pared del Easy del Híper Libertad explotó este jueves por la mañana, en un confuso episodio que hasta el momento no pudo esclarecerse.

“Resultó que vine a desayunar como todas las mañanas, pero no tenían atención los bares. Me dijeron que explotó una pared. Se cortó la luz y no estaban atendiendo”, dijo un cliente al móvil de Cadena 3 Rosario, en Siempre Juntos.

“Cuando llegué había empleados a los que habían hecho salir. La consecuencia es eléctrica, pero la causa es la explosión de la pared”, agregó.