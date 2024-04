Quisieron robarle a punta de pistola y escapó: "Me apuntó a la cara"

Este lunes por la noche, en Arroyo Seco, una mujer fue abordada por dos motochorros que intentaron robarle el auto.

En contacto con Alberto Lotuf, en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, Mariana, la protagonista de la historia, contó lo que sufrió.

IMPACTANTES IMÁGENES: LE APUNTARON PARA ROBAR Y ESCAPÓ ??



?? Una mujer estaba entrando el auto al garage de su casa en Arroyo Seco y fue abordado por una moto con dos delincuentes armados. Mientras era apuntada, realizó una maniobra y pudo escapar dejando el portón abierto. pic.twitter.com/T5OeHW209J — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) April 16, 2024

“Estamos a merced de lo que pueda pasarnos. Nos manejamos con mucha precaución. Vi que tenía una luz atrás. Esperé a que pase para entrar el auto”, indicó.

“El de atrás se bajó y me apuntó con el arma. No se me paró el auto, pero no podía meter primera. Y quería cerrar el portón, que es automático, para que no se metan en mi casa”, indicó, y sumó: “Me apuntó a la cara. Él tenía un arma y yo el auto. No sabía si iba a pisarlo o no”.