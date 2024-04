Rompieron la puerta y robaron en un bar céntrico: "Estamos a la deriva"

Este martes a las 4 entraron a robar en el Buffete- Cafetería del Boulevard, situado en Oroño al 1100, entre las calles Mendoza y San Juan. Se llevaron artefactos eléctricos y comida. Hay dos detenidos.

Los delincuentes rompieron la puerta vidriada del comercio y luego ingresaron. Una vez dentro, arrancaron de la pared televisores y equipos de música. También se llevaron comida y mercadería.

Raúl, dueño del bar, habló con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Radioinforme 3, y contó: “Lamentablemente es lo que ocurre siempre, estamos a la deriva, en manos de Dios, o no sé dónde. El portero del edificio de al lado me llamó y me avisó que escuchó ruidos”.

“Llegué y estaba la Policía. Fue a las 4. Rompieron los vidrios de la puerta de ingreso, arrancaron televisores y equipos de música. Se llevaron milanesas, carne, alfajores. Mucho daño. Esto te ata de manos”, lamentó.

Y siguió: “Esto es pleno Oroño. Estuvieron al menos 20 minutos. Hace 10 días robaron en una farmacia, luego en la heladería. Si hubiesen estado los policías esto no pasaba”.

Luego del robo, dos personas fueron detenidas. Las encontraron con algunas de las pertenencias robadas. Varios objetos sustraídos del bar fueron hallados en contenedores de basura de la zona.