Argentinos en Barcelona: entre el trabajo, la solidaridad y la migración

Nidia Zarza, abogada argentina y catalana; y Diego Arcos, presidente del Casal Argentino en Barcelona, dedican su tiempo a ayudar a sus compatriotas en tierras extranjeras.

Una abogada argentina en Barcelona

Nidia Zarza vive desde hace seis años en Barcelona. Casada con un ciudadano catalán y madre de una niña de ocho años, está convalidando su carrera para poder ejercer como abogada especializada en temas migratorios.

"He buscado para hacer las prácticas y he dado con Diego Arcos", dice Nidia. "Desde ahí estamos colaborando conjuntamente para asesorar y ayudar a todos los compatriotas y también hermanos latinoamericanos que vienen en busca de esa promesa."

Nidia enfatiza la importancia de emigrar correctamente: "Emigrar es un derecho, pero también es una obligación hacerlo de manera legal". Explica que están en proceso de reforma del reglamento de la ley de extranjería, lo que facilitará muchos trámites. "Se ofrecerá la regularización extraordinaria de casi 400.000 extranjeros que hoy están en España", revela.

Además, la profesional advierte sobre las dificultades que pueden encontrar los inmigrantes si no se informan adecuadamente antes de emprender su viaje: "No crean en las promesas de que es fácil, porque eso no suele pasar. Es a riesgo y después se encuentran en situaciones lamentables".

Solidaridad con Argentina

Diego Arcos habla sobre el trabajo solidario del Casal Argentino con su país natal. Están recaudando fondos para comprar repelentes contra el mosquito transmisor del dengue y enviarlos a escuelas argentinas.

También han iniciado una campaña llamada ''Ayudá a tu Escuela''. Diego explica: "Pensamos que reforzar la educación en Argentina es fundamental". Y añade: "Ese dinero dinamiza la economía argentina. Es el único flujo de dinero que no es del Fondo Monetario".

