Escala el conflicto en planta de Sunchales de SanCor: "El gremio perdió poder"

En los últimos días se multiplicó la presencia policial en la planta de Sunchales de SanCor, a partir de los conflictos con el gremio Atilra. En 2023, el sindicato llevó a cabo un bloqueo de las operaciones que se tradujo en pérdidas económicas millonarias y el desprecio de cientos de miles de litros de leche.

En la actualidad, solo los delegados están parando, con el potenciador de que en Sunchales se encuentra el núcleo fuerte del gremio, ya que tiene mayor proporción que el resto. Elida Thiery, periodista especialista en lechería, indicó en diálogo con Alberto Lotuf, en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, que allí se registraron situaciones de violencia física, insultos, visitas a los domicilios de los trabajadores, y más, que provocaron que la cooperativa pidiera ayuda al gobierno de la provincia de Santa Fe para que disponga de personal que pueda hacer horas extra y estar cuidando a la gente al momento de trabajar.

“Lo llamativo es que el gremio ahora está pidiendo la desmilitarización, la liberación de la planta. No entendieron que representan los derechos laborales de las personas, aunque no los estarían representando en su totalidad, y que no tienen el poder para decidir sobre lo que hace o no hace una empresa”, añadió. En la misma línea, Thiery denunció que se han cometido “delitos penales”.

“La semana pasada, con policía adentro y todo, han boicoteado líneas de proceso continuo, rompiendo los botones de ‘stop’ de máquinas. No pueden volver a trabajar hasta que eso no se arregle por la seguridad propia de los trabajadores. Es un gremio que atenta contra los intereses de sus supuestos representados”, subrayó.

Y continuó: “Héctor Ponce lo dijo el 15 de noviembre, cuando se vencía esta idea del fideicomiso con dineros públicos, que no pudo ser, que él quería fundir a Sancor y que la compren más barato inversores. Esos inversores que estaban vinculados al fideicomiso anterior, y ahí tienen por lo menos a tres nombres de Rosario, al pago de dinero en efectivo y en mano a los trabajadores que paraban”.

“Atilda tiene imputadas a tres personas en la causa Lácteos Vidal, en la provincia de Buenos Aires y en la capital federal, por esto, por el delito de no dejar ir a trabajar a la gente. Así que alguna consecuencia en algún momento va a tener”, concluyó.