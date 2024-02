En su cumpleaños, Fernández Meijide analizó la política nacional en Cadena 3

Graciela Fernández Meijide cumplió 93 años este martes y recibió la comunicación de parte de Alberto Lotuf, en Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario, para saludarla. En ese marco, también se refirió a la situación política nacional y a los cruces entre el presidente Javier Milei y los gobernadores.

“Voy a hacer una síntesis como si mirara desde el Uruguay. Si yo estuviera en allí, me preguntaría qué corno está pasando más de lo que ya venía pasando. Y entonces tengo que interpretar. Es verdad que los gobernadores intentan recibir la mayor cantidad posible de coparticipación. También es cierto que después de la reforma del 1994, que estableció una forma de repartir el dinero reconociendo el federalismo del país, no derivó de ella una buena ley”, comenzó.

Para la referente de los derechos humanos, “hasta ahora no se ha podido hacer una coparticipación decente por ley”. Y eso “produce un tironeo entre un Gobierno que dice no tenemos plata, lo cual en buena medida es cierto, y las provincias que dicen ‘nosotros tampoco’”. “El problema se produce cuando una provincia avanza un paso y provoca como una especie de chantaje. Dice ‘bueno, si ustedes no me dan la plata, yo no mando petróleo’”, continuó.

“Eso para una personalidad como tiene Milei, creo que empeora las cosas, que no es la mejor manera. Porque se va a encaprichar peor”, advirtió. Sin embargo, prefirió no ahondar en “descripciones” sobre las formas del mandatario “porque es quien es y al mismo tiempo que lo votó una mayoría de gente”.

“Por ahora tiene voluntades sociales que lo apoyan. Al mismo tiempo, como es poco flexible y tiene poca experiencia en política, y también los que son los más cercanos suyos y que tienen algún poder tienen poca experiencia, se olvida de que la única manera de hacer política en cualquier país es el consenso. La búsqueda de acuerdos. Y cuando uno hace acuerdos ya sabe que tiene que ceder algo de lo que quiere”, concluyó.