Cavallero, director de Radio Nacional: "No creo en el periodismo militante"

El Gobierno Nacional confirmó en la jornada de este lunes la designación del representante artístico Héctor Cavallero al frente de Radio Nacional. A sus 79 años, el experimentado referente del ambiente reveló que lo sorprendieron con la propuesta y que sintió temor antes de dar la luz verde.

“Empecé a pensarlo y dije, ‘bueno, es momento que todos los argentinos pongamos el hombro para lo que se necesita en cada actividad’. Tengo cierta experiencia en todos los sectores del mundo del espectáculo, donde la radio está incluida”, expresó en diálogo con Alberto Lotuf, en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

En ese sentido, Cavallero descartó la posibilidad de cerrar Radio Nacional o privatizarla y añadió: “Me dijeron que la puedo ponerla lo más en orden posible, escuchar a la mayor cantidad de gente, preocuparme por toda la cadena de radio del interior, revitalizar todo lo que pueda y que trabaje con toda la furia. No me hablaron para nada de las otras cosas”.

“Debemos trabajar y lograr la mayor cantidad de audiencia posible. Nacionalizar, sacar todo el personal que no sea idóneo y que haya sido puesto políticamente. Eso tenemos que limpiarlo, porque nosotros somos una radio del país, somos la radio de todos los argentinos y no es para nichos políticos. Yo no creo en la militancia. Creo que tenemos posibilidades enormes porque estamos llenos de buenos profesionales en cada uno de los lugares del país”, continuó.

Cavallero también mencionó que buscará que Radio Nacional sea “absolutamente plural para todos los argentinos”. “No estoy de acuerdo con el periodismo militante. Se puede estar a favor o en contra de las medidas de gobierno, pero no hacer militancia. Eso en la radio que me han encargado a ordenar, no existe. Nosotros tenemos que informar y estar aggiornados con todo lo que pasa en el país, tener buenos espectáculos, tener buen deporte, tener buena información, pero de ninguna manera militancia. Y esto es lo que quiero limpiar”, concluyó.