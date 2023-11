Economista advirtió que inflación interanual podría terminar entre el 160 y 180%

El Indec anunció este lunes la inflación del mes de octubre, donde marcó un 8,3 por ciento y una suma de 142,7 por ciento en los últimos 12 meses. Si bien la cifra expuesta fue menor al 12,7 por ciento informado en septiembre, continúa siendo mayor al los mismos meses del año 2022.

La economista directora C&T Asesores Económicos María Castiglioni indicó en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, que Argentina sostiene “una inflación acelerada”. Y que “apuntamos que termine en entre un 160 y 180 por ciento”.

“Es difícil hacer pronósticos porque hay un cambio de gobierno”, comentó. Y añadió que hay precios congelados en el mercado que “se están pateando” y "generarán inflación en el futuro”. “En algún momento se deben sincerar”, subrayó.

Castiglioni destacó que en la actualidad “todos quieren importar, incluso con los impuestos, y nadie quiere exportar” por el tipo de cambio. “Todos los argentinos saben que es un panorama complicado”, apuntó.

“Si esto no se corrige, y no en forma de maquillaje, no se va a poder cambiar la realidad de fondo. Si no paramos la cantidad de pesos no vamos a poder parar la inflación, la falta de dólares es una consecuencia de las trabas en el mercado”, analizó la especialista.

Y concluyó: “No creo que la dolarización sea el mejor esquema para la economía argentina. Pero creo que para que cualquier cosa tenga éxito se tiene que atacar el déficit fiscal y desregular lo impositivo”.