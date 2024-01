Chumpitaz: "Subir retenciones no es la metodología para llegar a déficit cero"

En el marco del debate en el Congreso por el mega DNU y la ley ómnibus enviada por el Gobierno Nacional, el diputado de Juntos por el Cambio Gabriel Chumpitaz criticó la suba de retenciones al campo y refirió que en el bloque también discutirán “una a una” las posibles privatizaciones a empresas del Estado.

En diálogo con Fernando Carrafiello, Chumpitaz expresó: “Claramente la preocupación tiene que ver con el aumento de retenciones, principalmente a los sectores productivos, industriales, a los subproductos de la soja y el maíz. No es la metodología para llegar al déficit cero".

En ese sentido, el legislador planteó que el modo de lograr ese objetivo es “bajando el gasto público y generando más producción y exportaciones”. “De ese modo, Argentina va a tener más ingresos. No es de la manera que está buscando el Gobierno. Es un error importante”, continuó.

“Nos vamos a oponer en lo que sea retenciones”, remarcó. Y dijo en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario: “En lo relativo a la privatización de empresas tenemos posiciones encontradas dentro del bloque. Entendemos que deben ser analizadas una por una, de acuerdo a las estrategias que tenga la Argentina. Por eso el análisis debe ser uno a uno y no un paquete global”.

Chumpitaz señaló que Juntos por el Cambio tiene las “intenciones de acompañar lo que sea en beneficio del país, pero ponemos reparo y buscamos que sea de manera responsable”. “Es una propuesta amplia. Cien años no se pueden modificar en un día. Hay que diferenciar lo urgente de lo importante”, pidió.

Para el ex diputado provincial y ex concejal, “lo urgente son la inseguridad y la inflación”. “No se puede tratar todo en enero. Y no es si el Congreso trabaja o no. Hay un compromiso importante del parlamento, pero no se puede llegar al consenso; y así como el presidente fue elegido por la gente, los legisladores también”, concluyó.