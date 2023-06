Caos en Pellegrini y el río, no dejan llegar a los gauchos al acto de la bandera

VIDEO: Enfrentamiento entre gauchos y policías. No pueden participar del acto con animales.

En la zona de Avenida Pellegrini llegando a la Avenida Belgrano la policía realizó una barricada para frenar el paso de los integrantes de la Federación Gaucha de Santa Fe que quieren participar con sus animales del acto por el Día de la Bandera en la zona del Monumento a la Bandera.

Referentes de la agrupación dialogaron más temprano con el móvil de Cadena 3 Rosario y contaron sus intenciones de ingregar al Parque Nacional a la Bandera con sus caballos para "honrar a la bandera".

La municipalidad no permitió este ingreso y organizaron un operativo policial para impedir el transito de los gauchos a caballo por la Avenida Belgrano.

La situación se tensó con aproximadamente 150 gauchos tradicionalistas que intentaron pasar por sectores no permitidos.

Carolina Labayu, Secretaria de Control y Convivencia en Municipalidad de Rosario, dijo que nadie les prohíbe ingresar al predio, pero “no pueden hacerlo con los caballos, el lugar no está preparado para esto. Hay mucha gente, chicos, familias y para hacer un desfile de caballos hay que tener una organización, preparar el lugar para que no haya accidentes. Estas cosas se preparan y hablan antes, pero no están dadas las condiciones de seguridad que ingreses con los animales”.

