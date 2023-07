Bricco, al borde de la muerte: "Dios trabaja con las manos de los médicos"

Una vida dedicada a un relato con pasión y corazón pudo terminarse, paradójicamente, porque su corazón casi dijo basta. Julián Bricco, histórico relator de TyC Sports, se sintió mal, le hicieron estudios y terminó sometido a 10 horas de operación a corazón abierto.

La experiencia milagrosa lo llevó a recordar a su madre, le hizo replantear su carrera y focalizarse en algo que siempre pregonó: el futbol es lo menos importante de las cosas importantes.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, mano a mano con Alberto Lotuf, Bricco dijo: “Estoy sorprendentemente bien. No tengo dolores. Debo esperar una recuperación prolongada, más o menos un mes sin hacer nada”.

Y contó: “Toda mi vida fui hipertenso. Mi familia entera me dejó esta herencia. Ellos murieron porque se les explotó la aorta. En un partido me explotaba la cabeza. Relaté el segundo tiempo casi desvanecido, parecía que me desmayaba”.

“Fue el médico, me dijo que tenía la presión muy alta. Me dolía el pecho. Pero viste, los mayores de 50 tenemos eso de trabajar igual, y está mal”, continuó.

“Después me hice controles. Seguí trabajando y a los 15 días me hice otro estudio más. Ahí el médico me dijo 'tengo que darle una mala noticia, hay que salir corriendo al ICR (Instituto Cardiovascular Rosario), para mi usted tiene un aneurisma'. Cuando escuché esa palabra se me vino el mundo abajo, la salvaron a mi vieja de eso. Yo le decía a ella después que vaya a congresos médicos porque esas investigaciones iban a salvar vidas. Y mirá, le salvó la vida a su hijo”, recordó emocionado.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En ese sentido, el periodista rosarino reveló que en el centro médico le “sacaron todo” y sumó: “Te dejan en bolas, eso es tremendo. Iban a ser cinco o seis horas, pero fueron diez. Uno da gracias Dios, pero las gracias son a los médicos. Estos médicos salvan seis vidas por semana. Dios trabaja con las manos de ellos”.

Luego, consultado sobre su futuro, resumió: “Esto me cambio la cabeza, la decisión ya está. En un día he estado en cuatro provincias. Eso se terminó. Si les gusta bien, sino me quedo en mi casa”.