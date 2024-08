Atacaron a una hincha de Central tras el clásico: "Estuvimos a nada de morir"

Una violenta situación vivió el sábado pasado Serena, una hincha de Rosario Central, cuando regresaba a su hogar en el centro de la ciudad. Mientras conducía con dos amigos, se encontró con dos personas que interrumpieron su paso en la intersección de 9 de Julio y Moreno. En ese momento, una de las personas lanzó una bolsa llena de piedras hacia su vehículo, impactando en el lado trasero del auto.

Hinchas de Newells agredieron a piedrazos el auto de una mujer que volvía de la cancha y le tiraron con un cuchillo??



?? Ocurrió el sábado por la noche en 9 de Julio y Moreno.



?? "Me salvó la vida el apoya cabezas" cuenta al móvil de Cadena 3 Rosario. pic.twitter.com/oabeCEijg7 — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) August 12, 2024

“Lo que pasó, sinceramente, fue muy violento. Una de estas personas se me para en la mitad de la calle para que yo reduzca la velocidad. Cuando lo hice, me tiró una patada y, de atrás, otra persona me golpeó con una bolsa llena de cascotes”, relató Serena en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario. “La bolsa me pegó en el hombro y a mi amiga, que iba atrás, le rompió los vidrios y tiene todos los nudillos lastimados”, agregó.

Serena también mencionó que, al llegar a la casa de su amiga, encontraron un cuchillo en el auto, lo que interpretaron como un intento de apuñalamiento. “Estuvimos a nada de perder la vida”, afirmó. “Nunca pensé que me querían parar el auto para romperme el vidrio”, añadió, explicando que no había estado haciendo ruido ni mostrando insignias de su equipo.

Tras el ataque, Serena y sus amigos realizaron la denuncia en la comisaría. “Cuando llegué, vi a otro hombre con la mano rota, que había sido atacado en la calle Balcarce. Reconocí a los agresores cuando llegaron a la comisaría”, indicó. “Uno de ellos era conocido de ella, un chico con el que había ido a la escuela. “No puede ser que por perder un partido de fútbol salgan a matar gente”, lamentó.

La madre de Serena, presente durante la entrevista, expresó su preocupación: “Cuando se fue para la cancha, le dije que se cuide. Ella tomó todos los recaudos, pero no contaba con que estas personas actuarían de manera tan violenta”.

Serena, que estudia enfermería y trabaja, añadió que está en contacto con abogados para seguir adelante con el caso, asegurando que “no puede quedar en la nada”. “Si no nos apuramos, esto va a quedar en la nada”, concluyó.