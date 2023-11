Scaloni explicó la ausencia de Garnacho, apoyó al "Papu" Gómez y habló de Maffeo

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, afirmó hoy que la ausencia del delantero del Manchester United Alejandro Garnacho se debe a una "decisión futbolística" y también se refirió a otros jugadores que no fueron parte de la convocatoria para la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas.

"Lo de Garnacho es una decisión futbolística. No nos gusta traer jugadores y dejarlos afuera constantemente", señaló Scaloni en la conferencia de prensa que brindó en el predio de la AFA.

"Todos quieren estar, está buenísimo, pero la parte humana juega. Hubiera sido fácil traerlo, estar acá. Es un chico que está en el radar nuestro, va a seguir estando. Recién empieza y tiene un enorme futuro", detalló Scaloni.

Garnacho, de 19 años, no sumó minutos en la pasada doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas (1-0 vs. Paraguay y 2-0 vs. Perú). El delantero del Manchester United, nacido en España, pero de madre argentina, fue citado por primera vez para los amistosos ante Australia e Indonesia, donde jugó algunos minutos. De forma oficial, sólo disputó 6 minutos en el triunfo 3-0 ante Bolivia en La Paz por Eliminatorias Sudamericanas.

La situación de "Papu" Gómez

Scaloni habló hoy por primera vez de Alejandro "Papu" Gómez, uno de los campeones del mundo, quien fue suspendido por doping positivo, y le brindó apoyo por el momento que atraviesa.

"Con el 'Papu' hablé, tengo una gran relación. Fui compañero suyo en Atalanta y está jodido con lo que le está pasando. Le daremos todo el apoyo", señaló Scaloni ante la consulta de los periodistas en la conferencia de prensa que realizó en el predio de la AFA.

"Creo que va a apelar y esperar que se le reduzca la sanción. A nosotros nos ha dado un montón y estamos agradecidos", concluyó Scaloni sobre la situación del actual volante del Monza de Italia.

El "Papu" Gómez, de 35 años, recibió una suspensión de dos años por doping positivo.

El examen fue realizado en noviembre de 2022, antes del Mundial de Qatar, cuando militaba en Sevilla de España. El experimentado volante adujo que ingirió un jarabe de uno de sus hijos por sentirse mal en una noche, aunque no consultó con los médicos del club.

El ex Atalanta de Italia, Arsenal y San Lorenzo se consagró campeón del mundo con la Argentina en Qatar 2022, pero desde entonces no fue citado a ningún partido amistoso u oficial, y se alimentaron los rumores de un distanciamiento con el resto del plantel por razones extrafutbolísticas.

La convocatoria del "extranjero" Maffeo

El entrenador se refirió también a la convocatoria del lateral nacido en España Pablo Maffeo, quien se nacionalizó argentino por sus raíces maternas, y valoró que lo "importante" es que tiene "sangre" argentina.

"No creo que la decisión de venir a jugar con Argentina es porque sea el último campeón. Su madre es argentina y tiene sangre argentina. Eso es lo más importante", manifestó Scaloni en conferencia de prensa tras ser consultado por las novedades de la última lista de convocados: los defensores Maffeo y Francisco Ortega.

"Mis hijos nacieron afuera, uno en Roma y otro en España. Su papá es argentino y la mamá es española y el día de mañana decidirán dónde jugar", ejemplificó Scaloni con su caso familiar.

"A Pablo (Maffeo) y 'Pancho' (Ortega) los venimos siguiendo y los llamamos porque veníamos con problemas en ese puesto", expresó el DT, que tiene en carpeta a Maffeo desde "antes de la Copa América".

"A 'Pancho' lo conocemos más de las juveniles pero son puestos que tenemos que valorar de cara al futuro", agregó el entrenador campeón del mundo, que está invicto en Eliminatorias sudamericanas.

El ex Vélez Sarsfield, actualmente en Olympiacos de Grecia, participó del seleccionado Sub 20 en 2018 bajo la conducción de Sebastián Beccacece, ayudante de Jorge Sampaoli y compañero de cuerpo técnico de Scaloni, y también pasó por la Sub 23 de Fernando Batista.