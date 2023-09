La peculiar confesión de Scaloni sobre las entradas para ver a la selección

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, protagonizó este miércoles un divertido momento al revelar que compró nueve entradas para el debut del conjunto albiceleste en las Eliminatorias Sudamericanas en el estadio Monumental, ante la consulta por los altos precios de los tickets, mientras que afirmó que si fuera por él querría "que la gente vaya gratis a la cancha".

En conferencia de prensa, Scaloni fue consultado por los valores para asistir al primer partido de las Eliminatorias frente a Ecuador, que se jugará mañana a las 21, y desató la risa de las personas que se encontraban presentes.

"COMPRÉ NUEVE ENTRADAS Y ME GASTÉ 900 MIL Y ALGO. LAS PAGO, CLARO. ¿CÓMO NO LAS VOY A PAGAR? Después si querés te muestro el recibo. Me cuesta como a todos, pero yo no soy nadie para poner el precio de las entradas. Por mí que vaya gratis la gente"



LIONEL SCALONI