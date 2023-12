Los Pumas 7s vencieron a Australia y se consagraron campeones en Ciudad del Cabo

El seleccionado de rugby Seven de Argentina, Los Pumas 7s, venció a Australia por 45 a 12 (28-0) y se consagró campeón en el torneo de Ciudad del Cabo (Sudáfrica), segunda etapa de la Serie Mundial Masculina de Rugby 7 (SVNS), que organiza la World Rugby (WR).

Los Pumas 7s, que venían de lograr el subcampeonato en Dubai, primera cita del Mundial, consiguieron su primer título en Ciudad del Cabo y el séptimo para Argentina, luego de las consagraciones en Los Ángeles 2004, San Diego 2009, Vancouver 2022, Hamilton 2023, Vancouver 2023 y Londres 2023.

Además, con el triunfo y la pronta eliminación de Sudáfrica, el campeón en Dubai, finalizaron la segunda etapa en la primera colocación de la tabla general, con 38 unidades.

/Inicio Código Embebido/

Argentina are celebrating their #HSBCSVNSCPT win in style ??#HSBCSVNS @lospumas7arg pic.twitter.com/dWzyix0atc