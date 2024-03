Violencia narco en Rosario: el picante cruce entre Losada y Lewandoswki

La senadora Carolina Losada (UCR) y su par Marcelo Lewandowski (Unión por la Patria) protagonizaron un fuerte cruce en la Cámara alta, antes del inicio del tratamiento del DNU 70/2023 que dictó el presidente Javier Milei, en diciembre pasado.

El motivo del picante intercambio fue por la escalada de violencia narco en la ciudad de Rosario, Santa Fe. Allí, Losada apuntó contra Lewandowski por no haber apoyado la Ley de emergencia en seguridad para la provincia de Santa Fe.

"Ayudemos a todos los rosarinos a poder volver a casar sin tener pánico cuando escuchamos venir a una moto. Me sorprende, incluso, y le agradezco al senador Lewandowski que, siendo de Santa Fe, no apoyó el proyecto", lanzó Losada.

Ante esa alusión, el senador pidió la palabra y dijo: “Quiero mirar para adelante y ver cómo se resuelve, y decir que yo no estuve preocupado por lo que le pasa a los rosarinos... Claro, tengo a mi familia, hijos, vivo yo, mis amigos, la gente que me ha representado".

“No me votaron en Rosario y vivo en Nordelta, o Recoleta, o en algunos lugares coquetos de la Argentina”, lanzó de forma irónica Lewandoski contra la ex periodista. Además, le pidió a Losada no “hacer politiquería barata” con la situación que atraviesa la ciudad portuaria.

Sin embargo, no quedó ahí, y Losada arremetió: “Le pido al senador Lewandowski que tenga un poco respeto por la situación que vivimos los que nos exponemos porque combatimos en serio y nos preocupó siempre la situación en Santa Fe”.

También negó vivir en los barrios que mencionó su coterráneo y sumó: “El gobernador de la provincia (Maximiliano Pullaro) tuvo que sacar a la familia de la provincia. Entonces por favor llámese al silencio, como viene haciendo”.