Siguen los ataques en Rosario: balearon el Complejo Penitenciario de zona oeste

En la tarde de este domingo, delincuentes balearon el ORDER, el Complejo Penitenciario de 27 de Febrero y calle 1706, en la zona oeste.

Fuentes oficiales confirmaron a Cadena 3 Rosario que el ataque se dio a las 18:30..

"Se escuchó que tiraban 10 tiros. Probaban las pistolas para ver si no fallaban y dispararon", dijo un testigo al móvil de Cadena 3 Rosario. Y añadió: "Y de ahí se fueron en una moto blanca".

El mismo hombre declaró que eran "tres personas" quienes protagonizaron el ataque y que escaparon hacia "la zona sur".

"Me asusté. Me levanté porque estaba sentado al frente, y pensé que me pegaron a mí, pero no", concluyó.