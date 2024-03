Experto en seguridad: "Desplegar gendarmes es parche, no soluciona el problema"

El especialista Andrei Serbin Pont, experto en Defensa y Seguridad, evaluó lo que sucede en Rosario, que desde hace varios días se encuentra bajo un ataque narco que se cobró la vida de dos taxistas, un colectivero y un playero de una estación de servicio.

“Hay grupos de narcotráfico que desde un reclamo que hicieron por la insatisfacción por políticas en cárceles, salieron a asesinar personas para que el gobierno eche hacia atrás sus medidas”, comentó en primer lugar Serbin Pont, en diálogo con Alberto Lotuf en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

“A corto plazo Rosario necesita un apoyo enorme del Gobierno nacional. Debe haber trabajo de inteligencia criminal y grupos especiales para facilitar investigación, allanamientos y arrestos rápidos”, indicó.

“Muchas veces hay falencias logísticas. En Rosario no hay un crimen organizado como en Río de Janeiro, con milicias y grupos armados que disputan el control territorial al Estado. No necesitás al Ejército, no es un tema de poder de fuego, necesitás inteligencia criminal y apoyo logístico”, sostuvo el experto.

Y analizó: “Utilizan la hidrovía para el tráfico de drogas. El contexto económico también es complicado. Nuestro mercado requiere una inversión narco de bajo costo, por el tipo de cambio. También hay corrupción. Y lo más a mano es desplegar gendarmes en las calles, pero es un parche, no solucionan el problema de fondo. Hay que ver dónde quieren perpetrar ataques, ver cuándo quieren hacerlo. Para neutralizarlas hay que hacer inteligencia previa”.