Votó "Pepe" Mujica: "Preparemos a nuestros nietos para el mundo que viene"

La elecciones para presidente en Uruguay causan un clima de incertidumbre. El pueblo elige a su presidente para los próximos cinco años en un balotaje. La contienda se da entre Álvaro Delgado de la coalición oficialista y Yamandú Orsi por la oposición del Frente Amplio

José "Pepe" Mujica, una figura emblemática de la política uruguaya y latinoamericana, fue uno de los primeros uruguayos en ejercer su derecho al voto, llegando 20 minutos antes de la apertura de su mesa. Con la ayuda de un bastón y a paso lento, Mujica, que enfrenta un complicado estado de salud, cumplió con su deber cívico. "Mi próximo paso es el cementerio, pero que piensen los jóvenes. Hay que sembrar esperanza", declaró a Cadena 3.

El ex presidente, que se ha convertido en un referente de la esperanza y el cambio, agregó: "Yo personalmente ya no tengo más nada que esperar. Mi futuro es lo más próximo del cementerio por razones de edad. Pero me interesa la suerte de ustedes, de los jóvenes, que cuando tengan mi edad van a vivir un mundo muy distinto".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Muchas gracias al pueblo uruguayo. Uruguay, a pesar de ser un país pequeño, se ha ganado un reconocimiento de ser estable, de tener una ciudadanía que respeta las formalidades institucionales... No es poca cosa en nuestra pobre y golpeada América Latina", sostuvo en declaraciones a a la prensa.

/Inicio Código Embebido/

?? Elecciones en vivo



??? José Mujica: "A los jóvenes la política no les construye esperanza", apuntó y señaló que para ellos los políticos "son una manga de viejos acomodados". pic.twitter.com/KrKArtJqRW — EL PAÍS (@elpaisuy) November 24, 2024

/Fin Código Embebido/

La votación, que comenzó a las 8 de la mañana, se desarrolla con normalidad en 7.225 circuitos de votación. Los ciudadanos podrán ejercer su derecho hasta las 7:30 de la tarde, bajo el mismo huso horario que Argentina.

La opinión de Lucía Topolansky

La ex esposa de Mujica y también ex vicepresidente del Uruguay, Lucía Topolansky, resaltó el valor de este momento electoral y "lo positivo de que distintas convicciones puedan presentarse a una elección y que sea el pueblo quien decida cuál es el camino que desea seguir".

Informe de Mauricio Conti, enviado especial de Cadena 3 a Uruguay.