Mabel Pagano trajo a "las mujeres olvidadas" a los estudios de la radio

La escritora Mabel Pagano se presentó como una figura destacada en la investigación sobre la historia de mujeres argentinas. Su trayectoria incluye novelas sobre personajes como Lorenza Reinafé, Luisa Martel de los Ríos, Martina Chapanay, Julia Maure y Clara Oliva, entre otros. En su más reciente obra, titulada "Para que aprendas", Pagano aborda temas de violencia de género, discriminación y racismo a través de quince relatos basados en hechos reales.

En diálogo con Cadena 3, Mabel compartió su admiración por las mujeres que retrató en sus libros. Al referirse a Lorenza Reinafé, Pagano explicó que fue el padre Hernán Benítez quien le presentó la historia de esta mujer, que había sido una figura importante para su familia y la provincia, pero que había permanecido en el anonimato hasta su investigación.

“Lorenza era la mayor de la familia y los acompañó hasta el día de su muerte”, destacó Pagano, quien recuperó la memoria de Reinafé a través de documentos y relatos familiares. En el caso de Luisa Martel de los Ríos, Pagano subrayó que, aunque su esposo, Jerónimo Luis de Cabrera, es conocido, muy pocos conocen su historia. “Luisa lo siguió desde Perú hasta Córdoba, enfrentando penurias, y él le dedicó el escudo de la ciudad”, relató.

La figura de Martina Chapanay también fue objeto de análisis. Pagano la describió como “una verdadera heroína de la historia argentina” que, a pesar de no ser reconocida en su tiempo, luchó en numerosas batallas. “Martina no fue soldadera: fue combatiente”, enfatizó. Su legado, aunque presente en una estación ferroviaria, no ha recibido el reconocimiento que merece, según Pagano.

Sobre Juliana Maure, esposa de Juan Bautista Bustos, Pagano narró cómo esta mujer, originaria de Buenos Aires, se trasladó a Córdoba y acompañó a Bustos en su agonía tras ser herido en una batalla. “Ella viajó inmediatamente y se quedó a su lado hasta el último minuto de su vida”, recordó la escritora.

La conversación también incluyó a Eva Duarte, sobre quien Pagano realizó una investigación con el padre Hernán Benítez, quien fue confesor de la esposa de Juan Domingo Perón. “El padre me habló de su vida y su conexión con Tulumba, donde él pasaba parte de sus veranos”, comentó Pagano, quien ha ambientado varias de sus novelas en esa localidad.

El nuevo libro de Pagano se centra en relatos que reflejan la violencia y discriminación sufrida por mujeres. “Este es uno de los libros que más me costó escribir por la brutalidad de los hechos”, confesó. El título del libro, "Para que aprendas", proviene de una frase utilizada en Sudáfrica, donde se dice que se violan a las mujeres “para que aprendan”.

Dos de los cuentos que componen el libro son históricos. Uno de ellos narra la historia de Severa Villafañe, quien fue perseguida por Facundo Quiroga. “Él le había matado al novio y la encontró en un convento, donde la agredió”, relató Pagano. El otro relato se centra en Carolina Mussilli, una obrera que murió a los 28 años en Córdoba tras haber sido víctima de abusos en su trabajo.

Entrevista de "Rony en Vivo"