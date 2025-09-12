En vivo

Deportes

River se aseguró la continuidad de Giuliano Galoppo

El "Millonario" cierra una operación clave al comprar el 60% del pase de Giuliano Galoppo. La adquisición, valorada en 3,6 millones de dólares, se concreta gracias a deudas pendientes de San Pablo. 

12/09/2025 | 17:52Redacción Cadena 3

FOTO: River se aseguró la continuidad de Giuliano Galoppo.

River cerró una operación clave al adquirir el 60% del pase de Giuliano Galoppo, quien estaba a préstamo desde San Pablo.

El “Millonario” ejecutó la opción de compra fijada en 3,6 millones de dólares, aunque solo abonará 1,5 millones, gracias a un descuento aplicado por deudas pendientes de la institución brasileña.

San Pablo debía 2 millones de dólares por Enzo Díaz —ya adquirido en su totalidad— y 100.000 por Gonzalo Tapia, lo que permitió equilibrar la negociación. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Galoppo llegó a River bajo la modalidad de préstamo, mientras que Díaz partió rumbo a Sao Paulo en condiciones similares. Ahora, con la compra definitiva, el “Millonario” aseguró la continuidad del ex Banfield, en tanto que el conjunto brasileño se queda con el 100% de los derechos de Díaz.

El ex jugador del “Taladro” rindió a la altura de las expectativas en su primera etapa con la camiseta de River, donde disputó 23 partidos y convirtió cinco goles.

Por su parte, Díaz también dejó una buena imagen en su arribo al fútbol brasileño, donde jugó 41 partidos y marcó un gol en su primera temporada con San Pablo. Distinta fue la situación de Tapia, que casi no tuvo rodaje en River y partió a préstamo en busca de continuidad.

River se medirá ante Estudiantes de La Plata este sábado a las 19 horas en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Lectura rápida

¿Qué operación cerró River? River adquirió el 60% del pase de Giuliano Galoppo.

¿Cuál fue el costo de la operación? La operación fue fijada en 3,6 millones de dólares, de los cuales solo se abonarán 1,5 millones.

¿Qué deudas tenía San Pablo? San Pablo debía 2 millones de dólares por Enzo Díaz y 100.000 por Gonzalo Tapia.

¿Cuántos partidos jugó Galoppo en River? Galoppo disputó 23 partidos y convirtió cinco goles.

¿Cuándo juega River su próximo partido? River se medirá ante Estudiantes de La Plata este sábado a las 19 horas.

[Fuente: Noticias Argentinas]

