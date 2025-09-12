River se aseguró la continuidad de Giuliano Galoppo
El "Millonario" cierra una operación clave al comprar el 60% del pase de Giuliano Galoppo. La adquisición, valorada en 3,6 millones de dólares, se concreta gracias a deudas pendientes de San Pablo.
12/09/2025
River cerró una operación clave al adquirir el 60% del pase de Giuliano Galoppo, quien estaba a préstamo desde San Pablo.
El “Millonario” ejecutó la opción de compra fijada en 3,6 millones de dólares, aunque solo abonará 1,5 millones, gracias a un descuento aplicado por deudas pendientes de la institución brasileña.
San Pablo debía 2 millones de dólares por Enzo Díaz —ya adquirido en su totalidad— y 100.000 por Gonzalo Tapia, lo que permitió equilibrar la negociación.
Torneo Clausura, fecha 8. River visita a Estudiantes de La Plata antes de sus respectivas series de Copa Libertadores
Ambos equipos afrontarán los partidos de ida de los cuartos de final la semana que viene.
Galoppo llegó a River bajo la modalidad de préstamo, mientras que Díaz partió rumbo a Sao Paulo en condiciones similares. Ahora, con la compra definitiva, el “Millonario” aseguró la continuidad del ex Banfield, en tanto que el conjunto brasileño se queda con el 100% de los derechos de Díaz.
El ex jugador del “Taladro” rindió a la altura de las expectativas en su primera etapa con la camiseta de River, donde disputó 23 partidos y convirtió cinco goles.
Por su parte, Díaz también dejó una buena imagen en su arribo al fútbol brasileño, donde jugó 41 partidos y marcó un gol en su primera temporada con San Pablo. Distinta fue la situación de Tapia, que casi no tuvo rodaje en River y partió a préstamo en busca de continuidad.
River se medirá ante Estudiantes de La Plata este sábado a las 19 horas en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
