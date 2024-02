Demichelis: "Si termino con siete defensores, no respeto la historia de River"

El entrenador de River, Martín Demichelis, reconoció este domingo por la noche que la igualdad de su equipo ante Boca 1 a 1 lo dejó "amargado", aunque destacó lo hecho por sus dirigidos y chicaneó a Diego Martínez por el planteo defensivo con el que terminó el encuentro.

"Nos quedó la amargura por no haber podido cerrar lo que buscábamos, no salimos a empatar, queremos ganar siempre, nos pusimos en ventaja y no aprovechamos", comenzó el técnico en conferencia de prensa.

En la misma línea, agregó: "Cuando nos empata el rival tuvimos algunas situaciones más sin haber sido extremadamente superiores, el fútbol no se mide por merecimientos pero creo que merecimos un poquito más".

Además, el entrenador expresó que no se van "contentos pero sí tranquilos", y valoró lo hecho por sus futbolistas: "El sistema no lo cambié. Entró Pablo (Solari), el otro día hizo gol, jugó muy bien, (Claudio) Echeverri el otro día jugó muy bien, fuimos con un equipo muy ofensivo como hoy. De los más ofensivos que tuvimos siempre".

"Rodrigo Villagra se va poniendo bien físicamente, es el que más oficio tiene en esa posición de dar equilibrio, de recuperar, creo que hizo un gran partido", definió.

Por otra parte, a Demichelis le pidieron una comparación de lo hecho su equipo con respecto a Boca y fue tajante: "No me voy a meter en el análisis del rival, no suelo hacerlo".

"Respeto y aprecio a Diego Martínez, seguramente termine dándole una identidad a su equipo como a Tigre y Huracán, está en esa búsqueda, jamás me metería en su análisis, planteo u objetivos, pero si yo como entrenador de River termino el partido con siete defensores, seguramente no esté respetando la historia de River", chicaneó entre líneas el entrenador.

"Aunque ponga un equipo extremadamente ofensivo puedo perder pero intentamos siempre ser protagonistas, con Esequiel Barco, Nacho Fernández, con Echeverri, dos delanteros rápidos, tratando de darle un estilo de juego al partido que por momentos estuvo y por momentos el rival nos cerró el camino, pero no sé por el objetivo o el planteo si ellos estarán contentos o no", remarcó.

Otro cuestionamiento que enfrentó Demichelis fue la salida de Andrés Herrera: "Lamentablemente después el gol vino por ahí, hoy cuando hicimos presiones basculábamos todos para un lado y cuando el rival quiso salir, nos agarraba uno contra uno por los laterales".

"Agustín Sant Anna también vino para competir, que haya llegado el gol por ahí seguramente para el mundo exterior quede el análisis de si entré bien o mal, pero también juega el rival. Nos habían gravitado poco, estábamos bien, apareció esa jugada aislada que no pudimos defender", sostuvo.

"Nuestro objetivo nunca va a cambiar, ir por el resultado e ir por el partido. Sí, podría haber puesto a (Sebastián) Boselli pero si venía el gol por ahí hubieran dicho por qué no puse a Sant Anna que vino para ser protagonista", remarcó.