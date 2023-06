Volvieron a cerrar el paso Cristo Redentor y evacúan a los varados en la montaña

El Paso Cristo Redentor va a seguir cerrado por al menos siete días más porque el temporal en el vecino país de Chile ha destrozado las rutas.

Hasta el lunes que viene al menos estará intransitable la ruta internacional. En este marco, se ha tomado la medida de va a evacuar a todos aquellos que sean residentes en Mendoza o en el país, para que retornen a sus hogares y que luego, cuando se habilite la próxima semana, vuelvan a buscar sus cargas y sigan su trayecto hacia Chile.

Esto lo anunció Néstor Majul, que es subsecretario de seguridad, en conferencia de prensa.

Además, a los transportistas que vengan desde otros puntos de Sudamérica, se los va a detener en la frontera de Mendoza, en el arco de Desaguadero para impedir que lleguen a la alta montaña.

Sí avanzarán en otros sectores de Mendoza donde el clima sea un poco más amigable para estas épocas del año.

La peor parte de este temporal se la llevó el país trasandino, motivo por el cual se demorarán los trabajos, las tareas de despeje varios días más.

Camioneros en paso Cristo Redentor no tienen baños ni ducha para 400 camiones, y los baños químicos están ocupados. Acusan que la empresa no provee y que persisten los problemas de higiene, según contó a Cadena 3 un camionero que prefirió no dar su nombre.

"Yo estoy acá en la destilería, en Luján de Cuyo, somos más de 400 camiones. No tenemos baños. Hay dos baños químicos, pero no tenemos ducha. La empresa no tiene nada que ver porque se enteran en el transcurso cuando vuelen y pasan la información. Para comer, por ejemplo, pasa gente vendiendo. Con dinero contamos porque la empresa en ese sentido sí nos pasa, pero también es inhumano no tener un baño donde poder hacer tus necesidades, bañarte, nada", contó.

Informe de Facundo Dimaría