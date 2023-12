Una joven mendocina que se recuperó de cáncer organiza colectas solidarias

Camila Pacheco tiene 19 años y es de la provincia de Mendoza que se recuperó de un sarcoma de Ewing y celebra su cumpleaños como un renacer. Por ese motivo, todos los 24 de diciembre aprovecha para organizar distintas acciones solidarias.

El sarcoma o tumor de Ewing es un tipo de cáncer que suele afectar a niños y adultos jóvenes. Se produce frecuentemente en los huesos o alrededor de ellos. Suele comenzar en las piernas, los huesos de la pelvis y los brazos. En algunos casos, también puede haber fracturas de hueso.

En 2022, Camila ayudó a pacientes del Hospital Pediátrico Humberto Notti y, este año, el objetivo es ayudar al merendero Manos al Cielo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Cada vez que cumplo años me propongo honrar la vida. Mi cumpleaños representa un nuevo renacer y siempre lo agradezco. Cuando me preguntan qué deseo para mi cumpleaños, todos los 24 de diciembre, mi respuesta es poder compartir con quienes más me necesitan", explicó la joven en diálogo con Cadena 3.

Y añadió: "El año pasado el destino fue el Hospital Notti y hoy les presento al merendero Manos al Cielo. En esta oportunidad, quienes deseen colaborar me pueden acompañar con cositas ricas para una merienda".

Actualmente, el merendero Manos al Cielo asiste a unos 80 niños y la meta es organizar una gran merienda para cerrar el año. Se puede colaborar comunicándose al (261) 2566007 y hay tiempo hasta fin de mes.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Facundo Dimaría.