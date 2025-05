Una ciclista tucumana se consagró campeona del mundo en Australia

La ciclista tucumana María Emilia Filgueira se consagró campeona mundial en el Campeonato Máster de Mountain Bike 2025 disputado en Cairns, Australia, al quedarse con el oro en la categoría femenina de 40 a 44 años.

La deportista argentina celebra su cuarto mundial, destacando sus logros en competencias previas. "Los dos primeros fueron en Argentina, en Villa Langostura, en el primero quedé con la medalla de bronce, en el segundo pude salir campeona con la medalla de oro", relató a Cadena 3.

En su experiencia más reciente, la competencia se desarrolló en Cairns. "El año pasado iba primera, ya a punto de quedarme con el oro y bueno, no pude controlar un poco quizás la adrenalina, la parte emocional que uno vive en estos momentos, y bueno, eso me jugó una mala pasada", explicó sobre su caída y un problema mecánico que afectó su desempeño.

A pesar de no haber conseguido el oro en 2024, la atleta se preparó para volver con más fuerza. "Este año volví para buscar el oro, y bueno, gracias a Dios lo pude obtener", afirmó con satisfacción. En la segunda vuelta, logró marcar una diferencia con respecto a su rival, lo que le permitió mantener el control de la competencia.

FOTO: María Emilia Filgueira

La emoción de estar en el podio es indescriptible. "La verdad que es muy emocionante, creo que me pasa que uno en ese momento es como que no dimensionás lo que has obtenido, pero es algo hermoso", compartió sobre su experiencia al escuchar el Himno Argentino mientras recibía su medalla.

La deportista manifestó que el significado de su logro se vuelve más claro con el tiempo. "No es lo que, uno no lo dimensiona en ese momento, sino que después con los días vas como tomando conciencia de lo lindo y lo importante que es", concluyó.

Informe de Orlando Morales.