Un frigorífico pagó más de $1 millón de luz y está sin servicio hace dos días

El frigorífico Picone, ubicado en calle Libertad 140, cerca del Mercado Norte de Córdoba, se encuentra en una situación crítica debido a un corte de luz que persiste desde el martes por la noche. Pese a que el personal de Epec se hizo presente en el lugar para solucionar el problema, la luz aún no se restableció en su totalidad.

"Desde el martes a las 21 estamos sin luz y tuvimos que poner un generador. Vinieron los Epec, hacen dos o tres cosas y se van. Estuvimos media hora con luz y se volvió a cortar", denunció una de las empleadas del frigorífico.

La situación es problemática debido a que el generador con el que cuentan solo proporciona energía a un sector del establecimiento y no alcanza para mantener toda la producción. "Nos avisó una vecina de al lado que ya está la luz establecida, pero no en nuestro local. No sabemos hasta cuándo".

Ante la incertidumbre y con el fin de evitar pérdidas significativas de chacinados, están buscando alternativas para guardar toda la producción con la debida refrigeración.

Cabe destacar que la última boleta de luz que pagó el frigorífico alcanzó el $1.700.000.

Informe de Lucía González.