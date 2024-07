"Tuve quemaduras en toda la cara", contó uno de los paracaidistas afectados

El ritual de bautismo en el regimiento de paracaidistas del Ejército Argentino tomó un giro violento cuando, en lugar de harina y sidra, se arrojó cal viva a los soldados voluntarios que habían cumplido sus requisitos para convertirse en paracaidistas.

Uno de los afectados por este incidente, cuyo nombre se mantiene en anonimato por razones de seguridad, compartió su experiencia con Cadena 3 y contó que sufrió quemaduras "en toda la cara" y ardor en ojos, boca y garganta.

"Todos habíamos sido soldados voluntarios", dijo el testigo y lamentó el suceso que tiñó la celebración de "una experiencia nueva" en una agresión peligrosa. El paracaidista contó que este ritual lo habían vivido pero con harina y sidra, tras el primer salto y que este episodio con cal viva sucedió en el egreso.

"Nosotros este bautismo lo conocimos recientemente en el primer salto que tuvimos, que también lo festejamos, ahí salió que conocimos la mayoría de los bautismos que trataba de harina y sidra. Ellos te dicen 'paracaidista' y nosotros tenemos que gritar 'siempre'. En el momento que decís siempre, y abrís la boca te arrojan harina y sidra. En el egreso pensamos que iba a ser harina, nunca pensamos que iba a ser cal", detalló.

"Yo tuve quemadura en toda la cara, ardor en los ojos, en la boca, en la garganta", relató el entrevistado y aseguró que varios compañeros sufrieron amenazas.

A pesar del incidente, el entrevistado aún considera seguir su carrera en las fuerzas de seguridad, aunque ahora está considerando la posibilidad de unirse a la policía en lugar del ejército. Sin embargo, está preocupado por cómo el incidente podría haber afectado su resistencia física y si eso podría ser un obstáculo para su futuro profesional.

"Hoy en día, cuando me pongo a hacer actividad física por cuenta propia, no siento la misma resistencia que tenía antes, al correr o así como que me canso más rápido", expresó.

Entrevista de Miguel Clariá