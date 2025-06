Tiene 82 años y se dedica a ayudar a los chicos en situación de vulnerabilidad

La resiliencia y perseverancia de Mirta Cabana de López, de 82 años, sobresale en Jujuy. Desde hace 30 años, rescata a niños, adolescentes y chicos en estado de vulnerabilidad. "Mi misión con los chicos es poder rescatarlos y que puedan vivir en una sociedad más justa", explicó.

En diálogo con Cadena 3, habló de la dura realidad que enfrentan los niños y jóvenes en los barrios. "La droga desgraciadamente en Jujuy invadió todos los barrios". Su trabajo busca conquistar y extraer a los chicos de la calle, impulsándolos hacia la educación.

El motor de su labor es su hijo, quien fue asesinado, víctima de la violencia. "A mi hijo desgraciadamente lo mataron chicos de la calle para robarle la ropa", relató Mirta. Esto la llevó a trabajar con estos niños, con el objetivo de evitar que mataran a más chicos.

Mirta ofrece talleres de oficio, como pastelería y decoración de tortas. "Enseñamos valores, educación moral, los derechos del niño", explicó. Además, brinda apoyo escolar y alimenta entre 122 y 150 chicos gracias al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y comedores infantiles de la provincia.

Mirta no se detiene, pese a todo. "Yo dejé mi negocio y me dediqué a la fundación, me cuesta muchísimo", reconoció. Sin embargo, su dedicación es inquebrantable: "Lo hago para los chicos. Este año, su labor fue reconocida al ser declarada Personalidad Destacada de Jujuy.

Informe de Elisa Zamora.