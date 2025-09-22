En vivo

Solidaridad en Mendoza: el merendero Rayito de Luz busca apoyo para ayudar a niños

El merendero, ubicado en la localidad mendocina de Las Heras, no solo ofrece alimentos, sino también un espacio de cariño y contención.

22/09/2025 | 08:43

FOTO: Cadena 3 Noticias

En el asentamiento Todos Unidos, ubicado en Las Heras, Mendoza, el merendero "Rayito de Luz" trabaja para convertirse en un comedor diario que brinde alimento y contención a decenas de niños que asisten tres veces por semana. 

La iniciativa, liderada por Roxana Gallo, cuenta con el respaldo del reconocido peluquero de Godoy Cruz, Miguel "Chino" Albelda, quien se convirtió en un colaborador permanente y un puente para canalizar la solidaridad de la comunidad.

"El amor al prójimo y las ganas de ayudar un poco son el motor de esto. Al tratarse de niños, con esa inocencia única y su capacidad de dar amor, la motivación fue aún mayor”, expresó Albelda a Cadena 3. 

A través de su peluquería y las redes sociales, el "Chino" sumó amigos y conocidos para difundir la labor del merendero, logrando que más personas se involucren. "Hay muchísimas formas de ayudar. Todo suma, desde una silla hasta un plato de comida. Las puertas están abiertas para cualquier persona que quiera colaborar", afirmó.

El merendero no solo ofrece alimento, sino también un espacio de cariño y contención. Según Albelda, tanto los niños como los adultos que participan en la iniciativa reciben y comparten un amor que los motiva a volver. "Ese boca en boca, y que la gente vea que la ayuda llega de verdad, hace que cada vez más personas se sumen", destacó.

Para quienes deseen colaborar con "Rayito de Luz" y ayudar a que el merendero pueda operar todos los días, pueden contactarse al número 0261-157-76-69-84.

Informe de Facundo Dimaría.

