Santa Fe: lanzan una app para calcular raciones de alimentos para perros y gatos

El veterinario Sebastián Ayala y el desarrollador Full Stack Maximiliano Genolet, ambos santafesinos, lanzaron una aplicación móvil para generar con eficiencia raciones de comida para perros y gatos.

Se trata de "MUU App Nutrition", y surgió luego de crear en 2019 la misma aplicación pero exclusivamente para bovinos, y, tras su éxito, decidieron extenderla a los mencionados animales domésticos.

Cabe destacar que la versión está disponible para Android y Iphone y está traducida a 15 idiomas.

En diálogo con Cadena 3, Ayala comentó que próximamente lanzarán al mercado la aplicación para equinos, porcinos y ganado aviar.

"Empecé a hacer alimentación en bovinos y me di cuenta que las herramientas actuales estaban solo para PC y no encontraba herramientas con este tipo de características, así que llamé a un amigo, me dijo que se podía programar y ahí inició el proyecto", comenzó su relato.

Si bien comentó que el público objetivo de la aplicación siguen siendo los profesionales, indicó: "Le dimos una vuelta para que cualquier persona pueda generar una ración".

Y explicó: "El 90% de la app es para uso gratuito, pero hay funciones más específicas que a lo mejor un profesional que lo usa con frecuencia le sirve".

Informe de Matías Arrieta.