Roxana Reyes tildó de "irresponsable" el comunicado de la Oficina Presidencial

La diputada nacional de la Unión Cívica Radical por Santa Cruz Roxana Reyes calificó de irresponsable el comunicado presidencial tras el fracaso en la sesión de Diputados por la ley ómnibus y dijo que es necesario "una escucha".

Mientras que el Presidente manifestó su enojo por no lograr el apoyo en la votación en particular y dijo que "la casta se puso en contra del cambio", desde la Oficina Presidencial se apuntó a los gobernadores por no cumplir los acuerdos. En tanto que el bloque La Libertad Avanza lanzó una dura acusación a las provincias y sostuvo que hubo una "traición".

Al respecto, Reyes dijo a Cadena 3 que ve con "bastante preocupación" lo vivido ayer porque desde la UCR hubo un trabajo "minucioso y un acompañamiento". "Lo basto y amplio de este megaproyecto que incluye temas de seguridad, educación y medio ambiente se trabajó, se escuchó a la sociedad civil, se hicieron las modificaciones, las propuestas, el dictamen alternativo y hemos recibido injurias desde la propia Presidencia, muchísimos agravios", señaló.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Lo de ayer fue sorprendente porque si bien se hizo un acompañamiento general, hay temas que no se podían acompañar porque teníamos diferencias, observaciones y estos son los consensos y acuerdos de la política, porque no es todo por sí o por no", aclaró.

En ese sentido dijo que el comunicado de la Oficina del Presidente fue "irresponsable". "Lo que quieren es un acompañamiento absoluto y total que tiene que ver con una sumisión", advirtió.

"No tenemos que llegar a estos extremos de amigo-enemigo", lamentó y dijo que fue "una gran desilusión que se trunque un trabajo de tanto tiempo por cuestiones que tienen que ver con tanto disenso".

"Nunca se ha visto que se haya colaborado y estudiado tanto y puesto tanta disposición para acompañar un proyecto del oficialismo. Tiene que haber una escucha necesaria. Lo nuestro nunca fue un no por un no mismo ni la obstrucción, fue siempre ir trabajando", planteó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"No perdamos la vista de que estamos modificando todo el sistema legislativo argentino y necesitamos mucha mesura para el caso", subrayó.

"El ataque a los gobernadores y a los diputados en las últimas horas me preocupa en la salud republicana", concluyó.

Entrevista de Luis Fernández Echegaray