Qué dijeron la oposición y UEPC sobre el discurso de Llaryora en la Legislatura

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, encabezó el jueves la apertura del 146° período de sesiones ordinarias de la Legislatura, oportunidad en que dirigió su mensaje a la población y realizó un balance de su gestión. Además, el mandatario provincial expuso sobre los proyectos y prioridades para el 2024.

Mientras el mandatario provincial daba su discurso, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) realizó una movilización por las paritarias. Al respecto, el titular del gremio, Roberto Cristalli, habló con Cadena 3 y señaló que esperaban otro tipo de mensaje del gobernador.

"Esperábamos otro mensaje para el sector docente, no que nos pongan en un lugar donde tenemos 'privilegios' por estar bajo el paraguas del Estado, por tener obra social o estabilidad. Si en Córdoba o en el país se piensa que el salario de los docentes o invertir en el salario de los docentes es un gasto y no una inversión, estamos en un problema", expresó.

Roberto Cristalli, secretario general de la UEPC. (Foto: UEPC)

Y añadió: "Nosotros apostamos al diálogo y queremos que Llaryora nos convoque realmente si tiene voluntad de diálogo. En estas condiciones, está llevando a la docencia a un punto de inflexión que vamos a tener muchos problemas para iniciar las clases".

"Tenemos que sentarnos a discutir en una mesa de diálogo. Si Llaryora pretende una reforma educativa, esperemos que no sea bajo el paraguas de lo que pretende hacer el Gobierno nacional, que es avanzar sobre los derechos de los docentes, la estabilidad laboral y correr el rol del Estado en cuanto a garantizar los recursos en infraestructura y capacitación laboral", advirtió.

Cristalli pidió al Gobierno de Córdoba que convoque a los docentes. "La administración de Llaryora dice en los medios de comunicación que nos va a convocar y no lo hacen. Queremos plantear la necesidad de cerrar el acta 2023 y avanzar en las negociaciones de 2024".

"Tenemos toda la voluntad, pero queremos que se nos reconozca la necesidad de avanzar en cumplir con el acta del año pasado. Esto no solo tiene que ver con lo salarial, sino también con la estabilidad laboral de titularizaciones que no fueron ejecutadas", completó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

• Luis Juez: "Lo de Llaryora fue un 'hablemos sin saber'"

El senador nacional de Juntos por el Cambio se sumó a las críticas contra el gobernador de Córdoba. "De haber sabido que estábamos en un acto partidario, lo hubiéramos hecho en una unidad básica. No hay educación sin docentes, tenemos la peor jubilación y salarios para los docentes. Lo de Llaryora fue un 'hablemos sin saber'''.

Luis Juez, senador de Juntos por el Cambio. (Foto: archivo Cadena 3)

"Tenemos la cúpula del servicio penitenciario presa, el gobernador habla como si recién hubiera llegado y hace 25 años que gobiernan la provincia de Córdoba de forma ininterrumpida. No llegaron ayer. La provincia está fundida", advirtió.

También acusó al peronismo provincial de haber quebrado al Apross y cuestionó el estado de los hospitales públicos. "Hoy escuchamos una arenga partidaria", completó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

• Federico Alessandri: "Llaryora habla de educación, pero no apoya la educación de la provincia"

El legislador de Unión por la Patria dijo a Cadena 3 que "es difícil cuando el Gobierno provincial no tiene una posición clara. (Llaryora) Habla de la educación, pero no apoya la educación en Córdoba. Es federal y a la vez no lo es. Me deja la sensación de que sigue habiendo lugares para quienes sigan afines a lo que él denomina el partido cordobés".

Federico Alessandri, legislador de Unión por la Patria y exintendente de Embalse. (Foto: Twitter)

Y añadió: "Hoy ante la crisis necesitamos conceptos y saber para dónde vamos, no necesitamos estética. Hay que defender a los trabajadores, al esquema productivo de Córdoba, al federalismo que son los municipios y comunas no tirándole problemas y quilombos. Fui intendente 16 años y corrimos de atrás los intendentes".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

• Luciana Echevarría: "Esto es una estafa electoral"

La legisladora del Frente de Izquierda por el MST dijo a Cadena 3 que Martín Llaryora está haciendo todo lo contrario a lo prometido en la campaña electoral. "No es un gobierno de diálogo: leyes de ajuste emitidas por la ventana en diciembre, un techo de salario miserable para los docentes, a los jubilados les dijo que iba a terminar con el diferimiento y lo siguen teniendo", expresó.

Luciana Echevarría, legisladora del MST. (Foto: Twitter)

"El eje de su campaña era cuidar los recursos de Córdoba. Llamó a los porteños ''pituquitos'' de Recoleta y dijo que Córdoba no se arrodilla y no es lo que estamos viendo. Un presidente dice los voy a fundir a todos y los diputados de Llaryora le votan todo a Milei", agregó la legisladora.

Echevarría advirtió que lo que se está votando en el Congreso respecto a la ley ómnibus es "un ajuste tremendo para todos" y alertó por la precarización en Córdoba. "Lo que Llaryora está haciendo es una declaración de guerra, por eso tuvo a los docentes en la puerta de la Legislatura. Llaryora se quedó con una imagen del año pasado y el humor social está cambiando", finalizó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

• Gregorio Hernández Maqueda: "Llaryora le faltó el respeto a los legisladores"

El legislador de la Coalición Cívica también se refirió en diálogo con Cadena 3 al discurso del gobernador de Córdoba en la apertura de sesiones extraordinarias en la Legislatura.

"Nos faltó el respeto a los legisladores que no fuimos electos por su misma lista", opinó.

Gregorio Hernández Maqueda, legislador de la Coalición Cívica. (Foto: Twitter)

"Que Llaryora nos pida que nos integremos a su partido único cordobés es pedir que Córdoba renuncie al pluralismo, la república y la libertad. Espero que Llaryora rectifique el rumbo", agregó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Gonzalo Carrasquera y Lucía González.