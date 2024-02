Prunotto: "Llaryora mostró su preocupación por lo que pasa a nivel nacional"

La vicegobernadora y presidenta de la Legislatura de Córdoba, Myrian Prunotto, hizo referencia este viernes al discurso del gobernador Martín Llaryora en la apertura de sesiones ordinarias.

Señaló que el mandatario siempre manifestó que se debe cuidar el interés de la provincia y explicó por qué el bloque de Hacemos Unidos dio quórum en el Congreso para el tratamiento de la ley ómnibus.

"Llaryora mostró la preocupación con lo que está pasando a nivel nacional. Nuestro bloque dio quórum para garantizar la gobernabilidad de nuestro presidente Javier Milei y dejó en claro su preocupación por cómo está la macroeconomía a nivel nacional", expresó la vicegobernadora en diálogo con Cadena 3.

Y añadió: "(Llaryora) Siempre manifiesta que hay que cuidar el interés de los cordobeses, la productividad y desarrollo de nuestra provincia".

Prunotto también habló de la inseguridad en Córdoba. "A fines del año pasado se aprobó la ley de seguridad, que implica trabajar con cada uno de los municipios y la creación de fiscalías para luchar contra el narcotráfico".

En ese sentido, dijo que "la seguridad no es solo poner policías en la calle, sino que es afianzar la educación para un mejor desarrollo de nuestras localidades. Se está dando respuesta a los lugares donde tenemos conflicto. No podemos atacar la inseguridad y el narcotráfico si no proveemos de recursos".

Consultada por el conflicto con los docentes por las paritarias y el inicio de clases, Prunotto dijo a Cadena 3 que es una discusión que se está dando todavía. "Haber cerrado con nueve sindicatos es muy prometedor y delegaciones del interior decían que estaban de acuerdo con la propuesta de la Provincia".

"Más allá de no cerrar paritarias con la UEPC, se les va a otorgar el aumento que estaba previsto. El Gobierno provincial va a hacer todo lo necesario para garantizar el inicio de las clases", completó.

Informe de Fernando Barrionuevo. Entrevista de Luis Fernández Echegaray.