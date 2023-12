Pullaro, tras eliminar la no repitencia: "No priorizaba la cultura del esfuerzo"

FOTO: Entre sus primeras medidas, Pullaro eliminó la no repitencia en escuelas

Maximiliano Pullaro, el gobernador de Santa Fe, firmó este lunes un decreto que pone fin a la no repitencia en las escuelas secundarias santafesinas.

En diálogo con Cadena 3 dijo que "era un retroceso" porque esa medida "no priorizaba la cultura del esfuerzo". "En Santa Fe daba lo mismo que te esforzaras, que vayas o no a la escuela, total a fin de año pasabas de año o de grado de todos modos. "so iba en contra del sistema educativo de Santa Fe", explicó.

El gobernador se refirió a los resultados de las pruebas PISA y las carencias de conocimiento en matemática y lengua y manifestó que en su gestión van a dar importancia al aprendizaje. "La no repitencia significaba que un chico vaya o no vaya a la escuela, estudie o no, pasaba de año", remarcó.

En ese sentido, atribuyó el viejo decreto a la "matriz populista" que intentó ocultar todos los índices y las tasas de egreso de la provincia y de los chicos que terminaban el secundario. "Vos te podías llevar a cantidad de materias que quisieras", cuestionó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Nos planteamos objetivos muy modestos que los chicos pasen a tercer grado sabiendo leer y escribir y terminen el secundario pudiendo comprender un texto. Pero en este momento, en mi provincia eso no sucede y aunque parezcan básicos los objetivos son muy importantes. Para nosotros la educación es fundamental y es la cartera más importante que tenemos, pero hay que fortalecer a los docentes y darles todo el respaldo del gobierno", señaló.

Para el mandatario es importante que se vuelva a hablar de mérito y aseguró que la medida fue bien tomada por los maestros. "Se había quitado la capacidad de evaluar, ya no podían poner notas, tenían que consensuar todo en una misma área, lengua y educación física se consensuaba en una misma área", detalló y consideró que el decreto que fue derogado respondía a una "decisión política".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En cuanto a la seguridad, indico que Rosario tiene apenas 20 móviles operativos para asistir a todas las incidencias de la ciudad, y en Santa Fe apenas 8 disponibles.

"Cuando yo me fui tuvimos 140 homicidios y veníamos de 270 y logré bajar a casi la mitad y el año pasado fue de 280 y eso pasa cuando la policía está en la calle. Yo voy a revertir esto en la provincia de Santa Fe y voy a tomar las decisiones que tenga que tomar", concluyó.

Entrevista de Miguel Clariá