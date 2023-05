Precios Justos: vuelven a tratar de acordar un listado para negocios de cercanía

Aunque la Secretaría de Comercio está tratando de reformular los acuerdos de precios y manteniendo conversaciones con las empresas, tratando también de acordar un listado de precios para los negocios de cercanía, desde el Centro de Unión Almaceneros de Rosario se mantuvieron escépticos.

Juan Milito, su titular, dijo a Cadena 3 que "no tienen ninguna expectativa" porque consideran que Precios Justos nació mal porque dejó fuera a los negocios de proximidad. "Los sectores que más lo precisan no los tenían y es un problema porque fue un fracaso total y esto es un parche sobre un parche y no creemos que sirva", planteó.

En esa línea dijo que "la gestión del secretario Tombolini tiene que ser removida" porque "está fuera de lo que se necesita para contener los precios de Argentina y si no se analizan los costos de 15 formadores va a ser difícil que los productos lleguen a los precios de los argentinos".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Estamos en una situación donde creemos que el secretario de Comercio difícilmente articule políticas para el almacenero", expresó.

Tras la corrida cambiaria de la semana pasada el ministro de Economía Sergio Massa llamó a un acuerdo de precios y salarios por los próximos 90 días. En este marco, las conversaciones buscan garantizar que los acuerdos se sostengan y funcionen con un mejor abastecimiento con autorizaciones mayores de precios, más cerca de las cifras de inflación.

Entrevista de Luis Fernández Echegaray