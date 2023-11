Por 30 días el Hospital Provincial de Rosario no recibirá presos

Autoridades del Hospital Provincial de Rosario decidieron cerrar la guardia hasta tanto tengan una respuesta tras el ataque sicario que tuvo lugar en sus instalaciones y donde asesinaron al policía Leoncio Bermúdez, que prestaba servicios en ese nosocomio.

En diálogo con Cadena 3, Teresita Ghio, directora médica del Hospital Provincial de Rosario, "se pasaron todos los límites".

"Uno no está acostumbrado a esto, a que entren encapuchados y con las armas en el aire. La situación paraliza. Empezaron los disparos y fue una estampida de gente hacia la calle, se metían en los consultorios. Fue una situación de caos y la gente quedó schokeada. Me vi obligada a cerrar la guardia porque no había recurso humano para seguir atendiendo a la gente", detalló Ghio.

En ese sentido dijo que los disparos también hirieron a dos familiares de pacientes y hasta que no tenga el alta de salud mental de todo el personal no atenderán en las guardias.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Hoy estamos trabajando con seguridad y por otra parte atendemos a salud mental para que vayan entrevistando a médicos enfermeras para ver si estamos en condiciones de reabrir las guardias. A medida que van pasando las horas se toma más consciencia de lo que puede pasar", expresó.

"Si salud mental no me da el "ok" de que estos jóvenes están bien para plantearse a alguien, si tiene o no armas, la guardia va a permanecer cerrada. Hay un gran apoyo de los hospitales porque no se puede seguir sosteniendo este nivel de violencia", agregó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La médica explicó que como hospital provincial tienen la obligación de atender a los presos de las cárceles provinciales y que por día reciben entre 6 y 7 pacientes provenientes de las penitenciarias. "Vienen con cascos, armas, chalecos, pero muchas veces es por cosas que no necesitan traslado y ponen en riesgo a las personas. Sería más fácil y económico que cada unidad carcelaria tenga su unidad sanitaria", planteó.

"Ahora el Ministerio de Salud dispuso que por 30 días no vamos a recibir más pacientes carcelarios. Ponen en riesgo la vida y hay que tomar recaudos", comentó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En ese sentido señaló que hubo casos de alto perfil, que recibieron custodia hasta de helicópteros, poniendo en peligro la vida de los profesionales y la gente común.

Por otra parte, mostró su conmoción por la muerte del policía Leoncio Bermúdez y lo definió como "un compañero de los médicos". "Era un policía que iba permanentemente, tenía contacto con los médicos, ayer nos solidarizamos con la familia porque nadie podía creer. Le dispararon a sangre fría. El nivel de violencia es tan alto que no hay nada que los conmueva, tienen unos códigos que no hacen vivible una sociedad", lamentó.

Entrevista de Miguel Clariá