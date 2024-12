Picat dijo que aún "no hubo una convocatoria formal a extraordinarias"

Si bien el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció a través de la red X que convocarían a sesiones extraordinarias, lo cierto es que hasta el momento no ha habido una convocatoria formal a Diputados ni Senadores.

El diputado de la UCR por Córdoba, Luis Picat, expresó: "Todavía no ha llegado ninguna convocatoria, ni a Diputados ni a Senadores. Hasta el momento, nada".

En diálogo con Cadena 3, Picat aseguró que aunque este gobierno ha tenido "tres grandes éxitos como la política económica, la seguridad y desmembrar los piquetes". "Ha errado en lo último, que es ir contra la casta cuando no hubo quórum para la Ficha Limpia", diferenció.

Respecto a los temas propuestos, Picat indicó que "la respuesta a la reacción de la gente que no validó el no tratar la Ficha Limpia fue el mensaje de Adorni de amagar a una convocatoria para extraordinarias".

Sin embargo, advirtió que "para convocar extraordinarias también hace falta que la oposición y sus socios acompañen, y me parece que ahí el diálogo se ha roto".

"No sé si vamos a llegar a extraordinarias, porque nos faltan 17 días donde no es solamente sesionar, sino también abrir las comisiones para lograr dictámenes en todos esos proyectos que habla el vocero presidencial, y recién ahí empezar con sesiones en diputados y llevar a enero una posible sesión en senadores", advirtió.

En cuanto a la posibilidad de que se discutan los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para la Corte Suprema, dijo: "No tengo información y no sé qué pasará con la vicepresidenta, si va a llamar o no a extraordinarias".

El radicalismo, según Picat, mantiene su intención de discutir el Presupuesto y la Ficha Limpia. "Nuestra intención siempre fueron dos, que era tratar el Presupuesto y Ficha Limpia. Si hay posibilidades de negociar esos temas, seguramente vamos a ayudar a los otros". Además, enfatizó que "hay que bajar, hay que dar el debate". "Para eso estamos", remarcó.

Sobre la posibilidad de incluir el debate sobre la privatización de Aerolíneas, afirmó: "Ya hay un dictamen por parte de la Comisión de Transporte donde todo el arco de la oposición propiciamos la formalización de la privatización". Sin embargo, aclaró que "hay que ver el resto cómo acompaña".

Entrevista de Miguel Clariá