Para la familia Sperani habrá un antes y después en la edad de imputabilidad

Raúl Frencia, el abogado representante de los papás de Joaquín Sperani, el adolescente de 14 años que fue asesinado en la localidad cordobesa de Laboulaye, habló con Cadena 3 y brindó algunos detalles de la investigación mientras se aguardan los resultados de la autopsia.

Frencia destacó la integridad de la mamá de Joaquín y el deseo de ella de que el caso marque un antes y después en la edad de imputabilidad de los menores en conflicto con la ley.



"La mamá tiene una frescura mental impresionante más allá del dolor inmenso. Ella dice que si esta persona es la única responsable y culpable del hecho, que haya un antes y un después y con esto demostrar a los legisladores, a la comunidad y a la sociedad en general que tienen que bajar la edad de imputabilidad. Que haya una ley que lleve su nombre porque esto marcó a la sociedad en general", expresó el letrado.

Por otra parte reveló que mantuvieron ayer una reunión con gente del Ministerio de Educación para recolectar más información y tratar de dilucidar si el menor que confesó fue el único involucrado o si participaron más personas.

Frencia también agregó que la mamá de Joaquín estaba muy pendiente de la actividad escolar de su hijo porque tenía dislexia, por lo que siempre estaba "muy presente".

"El día que desapareció entraban una hora más tarde porque los directivos tenían una capacitación. Él sale 14.59 de su casa y la mamá le envía un mensaje a la institución diciendo que Joaquín iba sobre la hora y esta persona le responde 'no hay problema'. Empezó la hora y Joaquín no estaba, y esta persona no se dio cuenta o no dijo nada cuando tomaron lista", comentó el representante de la familia de Joaquín.

Mientras avanza la investigación y esperan la autopsia que revelará dónde y cómo fueron los golpes, todavía hay muchas hipótesis sobre el móvil de la muerte. "Ayer tuvimos otra charla con los padres para ver qué personas estaban alrededor de Joaquín y qué tipo de amigos frecuentaban más", señaló.

"Lo que yo me pregunto cómo una persona de 14 años tiene para premeditar un hecho de esta naturaleza y no se quebró o le contó algo a alguien durante tres días", reflexionó el abogado.

Entrevista de Miguel Clariá.