Nuevas declaraciones de la presunta víctima de Dani Alves: "Tenía mucho miedo"

El exlateral del Barcelona y jugador de fútbol brasileño Dani Alves lleva cuatro meses en prisión tras la presunta violación a una joven en un baño de un boliche catalán, la noche del 30 al 31 de diciembre pasado.

La presunta víctima declaró nuevamente ante la justicia y el programa "En boca de todos" mostró parte del nuevo testimonio de la joven.

Según relata el medio la denunciante contó que Alves se le acercó y le dijo "¿Es que no sabes quién soy?", ante la negativa de ella le dijo que se llamaba Dani y que juega "a la petanca en Hospitalet".

Luego agregó: "Recuerdo que me tomó de la mano y me la puso como en su parte baja. Me volvió a decir que nos fuéramos. Yo dije que no. Tenía mucho miedo y pensé: '¿Y si me pone algo en la bebida? ¿Y si le hace algo a mi amiga?' Pensé de todo en muy poco rato".

"Él me hizo como un gesto y fue cuando le dije a mi prima: 'No sé si voy'. Y me dijo, 'bueno, pues no pasa nada, y me hizo el gesto de vete y ya está. Yo en ningún momento sabía dónde estaba yendo. Yo recuerdo dirigirme donde estaba él", agregó.

Y recordó: "En ese momento dije: 'Seguro que es o una puerta hacia la calle o es una sala VIP o es otra zona de la discoteca'. Él abrió la puerta, recuerdo, y yo entré, y cuando entré vi dónde me estaba metiendo. Vi que era un lavabo diminuto, era muy muy enano. Solo tenía un retrete y para lavarte las manos".

Posteriormente, la víctima dijo que Alves le levantó el vestido y la hizo sentarse encima de él. "Recuerdo decirle 'no puedo, no puedo, me tengo que ir, no quiero', y él me empezó a decir muchísimas cosas. Cuando posteriormente me puso en el suelo yo recuerdo quedarme en shock, no sabía qué hacer allí", detalló.

"Sé que no solo me cogió del pelo y me hizo como ponerme de rodillas delante de él. En ese momento vi un tatuaje. Como de arco. Dije: 'Este tío me va a hacer mucho daño'. Entré en ese momento. Tuve mucho miedo. La cara, el tatuaje... y hasta día de hoy son escenas que me vienen mucho", concluyó.