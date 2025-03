"No hay un ataque directo de Bustamante a los policías", dijo el fiscal González

La muerte de Guillermo Alberto Bustamante en una estación de servicio de Villa Páez, Córdoba, ha llevado a la detención de cinco policías.

Según dijo a Cadena 3 el fiscal Guillermo González, la decisión se basa en testimonios, imágenes y una autopsia preliminar.

González explicó que las imágenes analizadas, tomadas de la estación de servicio y de testigos, muestran "conductas de acción sobre la víctima y conductas de omisión" por parte de algunos policías. Esto se traduce en un uso excesivo de la fuerza y en la falta de acciones que podrían haber evitado el desenlace fatal.

El fiscal aclaró que, a pesar de las declaraciones de la Policía sobre una supuesta agresión de Bustamante hacia los efectivos, las imágenes no respaldan esa versión. "No hay un ataque directo de la víctima", aseguró González, quien también menciona que la autopsia preliminar indica la presencia de golpes, aunque no necesariamente mortales.

Sobre el accionar del playero de la estación de servicio, que optó por llamar a policías conocidos en lugar de al 911, González señaló que esto es común en la zona. "No hay delito en ello", afirmó, subrayando que la relación entre el playero y los policías no es problemática.

Las imputaciones a los cinco policías incluyen a tres por homicidio, debido al uso desmedido de la fuerza, y a dos por omisión de deberes. González dijo que "si estos policías no hubieran hecho lo que hicieron, hoy Guillermo Bustamante estaría vivo".

La investigación continúa, y el fiscal espera obtener resultados definitivos de la autopsia en los próximos días.





Entrevista de Radioinforme 3