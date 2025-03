Naranjitas: cooperativas dicen que no fueron informadas del fin de la concesión

El problema del cobro en espacios públicos volvió a ser tema de debate en Córdoba luego del anuncio del intendente Passerini de poner fin a los "naranjitas" que están en el Parque Sarmiento.

El secretario de Gobierno, Rodrigo Fernández, comentó sobre la intención del municipio de reconvertir a los cuidacoches de estas actividades. "No buscamos eliminar a nadie, sino ordenarlo y darles capacidades para que se reconviertan", afirmó Fernández a Cadena 3.

Las autoridades planean extender esta política a otras áreas de la ciudad, como Güemes y Nueva Córdoba. El objetivo es que la actividad no exista de manera rentada y se transforme en labores de mantenimiento urbano.

Sin embargo, las cooperativas que operan en la ciudad, como CVA, defendieron su situación legal. Key Masacessi, presidenta de la cooperativa, explicó: "Nosotros tenemos una concesión desde 2005 que se renovó en 2023, lo que nos habilita a prestar servicio en espacios públicos".

Masacessi también destacó que tienen 80 familias trabajando en la cooperativa y que no han recibido notificaciones sobre la cancelación de su concesión. "Hasta ahora, somos cinco cooperativas habilitadas para trabajar en este servicio", indicó.

Rodrigo Fernández había señalado que el cobro en espacios públicos es ilegal, lo que contradice la posición de las cooperativas que sostienen tener contratos válidos hasta 2028.

Las cooperativas insisten en que cumplen con todos los requisitos legales, mientras que el municipio busca erradicar el cobro en la vía pública.

"Tenemos la concesión, que en 2023 se nos otorgó a todas las cooperativas y tuvimos que presentar toda la papelería. Ahora, aquella cooperativa que no presentó en tiempo y en forma, y le corresponde por ordenanza 10.425, no puede prestar el servicio porque no tiene su papelería en regla, eso es otra cosa", aclaró la titular de la cooperativa CVA.

Entrevista de Miguel Clariá.