Menores reincidentes: "Es urgente intervenir y prevenir", dijo docente de la UNC

Continúa la discusión en Córdoba respecto a la situación de menores en riesgo y sus problemas con la ley penal. La preocupación se intensifica tras el caso del adolescente de 15 años, reincidente, que ya fue detenido 18 veces en lo que va de este año.

La ministra de Desarrollo Social, Liliana Montero, planteó la necesidad de una reforma legislativa para permitir la detención de menores en situaciones críticas, mientras que la jueza de menores, Ileana Benedito, explicó que no se puede privar de libertad a un menor en estas circunstancias.

La docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba e investigadora del Conicet, Valeria Plaza, habló con Cadena 3 sobre la complejidad del problema. "Es interesante pensar que en casos extremos, el aislamiento o privación relativa de la libertad es posible, pero no es una solución mágica. Si se permite el aislamiento de este menor, ¿Qué alternativas existen para su reintegración", señaló.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Plaza destacó que el Estado actual refleja una "declaración de impotencia" frente a la falta de contención familiar y social. La especialista subrayó que no se trata solo de un problema de la Senaf, sino también del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, donde faltan políticas públicas efectivas.

También subrayó la necesidad de políticas públicas que aborden el consumo de sustancias y la falta de redes de apoyo para estos jóvenes. "No solo la familia no pudo contenerlo, sino que la comunidad y el Estado tampoco lo han logrado", explicó.

La falta de programas de apoyo para jóvenes con problemas de consumo de sustancias es un tema recurrente. "El consumo de estupefacientes no es una decisión individual, y se requiere un abordaje integral. No podemos no hacer nada. Este limbo en el que estamos hace años requiere una intervención efectiva, no solo en términos de baja de imputabilidad, sino en la creación de redes de contención y recursos adecuados", agregó Plaza.

"Es urgente intervenir, pero también es necesario prevenir. La Senaf tiene programas y tiene profesionales altamente capacitados, pero son absolutamente insuficientes", concluyó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Miguel Clariá.